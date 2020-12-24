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محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات

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محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات

مصراوي Masrawy

03:17 م الخميس 24 ديسمبر 2020

السويس – حسام الدين أحمد:

وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ جميع القرارات والإجراءات الخاصة لمواجهة والتباعد الاجتماعي لرواد المقاهي والكافتيريات ومنع إقامة الأفراح والمناسبات العامة بصالات الافراح ودار المناسبات.

كما كلف المحافظ لجنة الاشراف على المواقف وإدارة المرور بتنفيذ حملات للمتابعة والتأكد من التزام الركاب بارتداء الكمامة بوسائل المواصلات والنقل المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الخميس برئاسة محافظ السويس، بحضور نائبه الدكتور عبد الله رمضان، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذي ومديري المديريات.

وطالب اللواء صقر من بتشديد الإجراءات الوقائية داخل الأسواق على مستوى الأحياء، والتنسيق مع هيئة التنمية السياحية لتوجيه الفنادق والقري السياحية لتنفيذ القرارات الصادرة التي تنظم العمل بالمنشآت السياحية، حفاظا على صحة المواطنين.

كما طالب المحافظ من الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بتكثيف الاستعدادات والمتابعة المستمرة مع المستشفيات المخصصة لتلقى الحالات المصابة وتنظيم العمل لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه صقر بضرورة تنبيه إيهاب راضي وكيل وزارة الأوقاف على إدارات الأوقاف بمتابعة اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمساجد على مستوى الأحياء.

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