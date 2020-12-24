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عملية نوعية بقيادة البحرية .. شاهد قوة الواجب ١٥٠ تضبط وتعترض شحنة مخدرات

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تفتيش سفينة مشتبه بها ببحر العرب ينتهي بمصادرة ١٨٢ كجم ميثامفيتامين و٢٧٢ كجم هيروين

عملية نوعية بقيادة البحرية السعودية.. شاهد قوة الواجب ١٥٠ تضبط وتعترض شحنة مخدرات

في عملية نوعية أخرى وللمرة الخامسة تمكنت قوة الواجب المختلطة ١٥٠ والتي تتولى قيادتها حاليا القوات البحرية الملكية من اعتراض ومصادرة شحنة من المخدرات وذلك في المياه الدولية في بحر العرب.

حيث قامت سفينة يو إس إس بورت رويال الأمريكية أثناء عملها تحت قيادة القوة باعتراض وتفتيش سفينة مشتبه بها، حيث أسفرت العملية عن ضبط ومصادرة كمية ١٨٢ كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة بالإضافة لـ ٢٧٢ كجم من مادة الهيروين.

وقد اعرب قائد قوة الواجب المختلطة ١٥٠ العميد البحري الركن سليمان الفقيه عن شكره وامتنانه للسفن التي تعمل تحت قيادة قوة الواجب ١٥٠ حيث إن هذه العمليات الناجحة من شأنها ردع العمليات غير الشرعية في منطقة المسؤولية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.


الجدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة ١٥٠ أحرزت نجاحات متتابعة من خلال عدة عمليات نوعية تمكنت من خلالها من مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات بلغت في مجموعها حوالي أربعة أطنان تنوعت ما بين مواد الحشيش والهيروين والميثامفيتامين. كما أن منع المهربين من استخدام البحار للأغراض غير الشرعية من شأنه حرمان المنظمات الإرهابية من التمويل، حيث تشكل المخدرات أحد أهم مصادر التمويل لدى المنظمات الإرهابية.

عملية نوعية بقيادة البحرية السعودية.. شاهد قوة الواجب ١٥٠ تضبط وتعترض شحنة مخدرات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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