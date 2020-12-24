بالصور.. وزيرة الثقافة تفتتح "معرض الكتاب" بجامعة أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ اسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان، اليوم الخميس، معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك بمقر كلية الزراعة بصحارى.

وقالت وزيرة الثقافة إن أسوان إحدى البقاع المميزة على أرض مصر، والتوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكافة المحافظات، يهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

وأشادت عبد الدايم بالإنشاءات الجامعية الجديدة وخاصة الثقافية، ودورها في تخريج جيل يدرك أهمية الإبداع في استكمال مسيرة التنمية.

من جانبه ثمن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود وزارة الثقافة في جنوب مصر، مشيدا بإنجازاتها في المحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى تقديمه كافة أشكال الدعم للفعاليات الهادفة إلى تنمية الوعي وتطوير المجتمع.