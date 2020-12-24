محمد الرفاعي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بنها - صور

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها، اليوم الخميس، عن فوز الطالب محمد عاطف سعيد الرفاعي بكلية الطب البشري بالتزكية.

وفي منصب الأمين العام المساعد للاتحاد فازت الطالبة هاجر وجدي الجرواني بكلية الفنون التطبيقية بالتزكية.

وجرت الانتخابات تحت إشراف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

من جانبه قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة مشيرًا إلى أن طلاب بنها كانوا جادين في إختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات مؤكدين على دعمهم كافة الأنشطة والمبادرات الطلابية.