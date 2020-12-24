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بالأسماء.. نتيجة انتخابات اتحاد طلاب - صور

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بالأسماء.. نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط - صور بالأسماء.. نتيجة انتخابات اتحاد طلاب - صور

مصراوي Masrawy

02:36 م الخميس 24 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شهد الدكتور السيد دعدور، رئيس ، إجراءات انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وكذلك الأمناء والمساعدين، اليوم الخميس، في حضور عدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأسفرت الانتخابات عن فوز محمد أحمد عيسى رئيسا لمجلس اتحاد طلاب الجامعة، وأنس محمود الجمل، نائبا لرئيس مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وزياد طه المنسي أميناً للجنة الاجتماعية، وزياد حامد عثمان، أمينا مساعداً للجنة الاجتماعية.

كما جرى انتخاب أحمد المنصوري أمينا للجنة الرياضية، وعصام رمضان أمينا مساعدا لها، وعفاف محمد طبل أميناً للجنة الثقافية، وندى جمال الطويل أميناً مساعدا، وأحمد السيد الدسوقي، أميناً للجنة الجوالة والخدمة العامة، ومعاذ زكريا السالوس أميناً للجنة الفنية، وحسناء أحمد حسوبة أميناً للجنة الأسر الطلابية، ومحمود محمد الدخاخني أميناً للجنة العلمية الطلابية.

من جانبه، وجه رئيس الجامعة، رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بضرورة العمل على تعظيم دور اتحاد طلاب الجامعة، من خلال كافة الأنشطة البناءة التي تراعي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها العالم بأس

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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