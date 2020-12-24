وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس جامعتها يفتتحون معرض الكتاب الأول بالجامعة

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك بمقر كلية الزراعة بصحاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور أحمد بهي نائب رئيس هيئة الكتاب وعدد من أساتذة وعمداء الجامعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكدت وزيرة الثقافة، على أن أسوان أحد البقاع المميزة على أرض مصر، وقالت إن التوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكافة المحافظات يهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي، لافتة إلى أنه الأول بمشاركة دور النشر الخاصة وذلك ضمن خطوات دعم صناعة النشر والكتاب.

وأشادت بالإنشاءات الجامعية الجديدة والتي تضم مسرحا، للمساهمة في تخريج جيل يدرك أهمية الإبداع في استكمال مسيرة التنمية.

وتابعت: تم تخصيص قسم إصدارات مكتبة الأسرة وكنوز هيئة الكتاب التي تحددت أسعارها طبقا لسنة طباعتها وتبدأ من جنيه واحد تيسيرا على الطلاب ورواد المعرض.

من جانبه ثمن محافظ أسوان جهود الثقافة في جنوب مصر مشيدا بإنجازاتها في محافظة أسوان والمضمون الإبداعي الذي يليق بقيمة ومكانة أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن الأحداث الفنية والفكرية المحلية والدولية التي تحتضنها أسوان تضعها ضمن المدن الثقافية العالمية، موضحا تقديم كافة أشكال الدعم للفعاليات الهادفة إلى تنمية الوعي وتطوير المجتمع .

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة في إقامة أنشطة متنوعة للطلاب، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعمل على تقديم خدمات فكرية إضافية لشريحة كبيرة من الشباب واطلاعهم على جديد العلوم والفنون الإنسانية.

كما أكد على وجود الكثير من المواهب الطلابية وأعلن إنشاء مسرح داخل الحرم الجامعي لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب، أن المعرض يستمر حتى 31 ديسمبر ويقام على مساحة 250 م2 بمشاركة 20 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة وأكاديمية الفنون" ولأول مرة تشارك دور النشر الخاصة.

سبق افتتاح المعرض لقاء جمع وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان، حيث تم الاتفاق على تكثيف الأنشطة الإبداعية في جميع أنحاء المحافظة تعزيز التواصل مع المبدعين من أبنائها.

كما قامت وزيرة الثقافة بإهداء كل من محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان درعين تذكاريين تقديرا لجهودهما في دعم الإبداع.