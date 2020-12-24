"التنمية المحلية" تنظم دورة تدريبية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تنظيم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، دورة تدريبية عن "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم في السياسات السكانية" ويستفيد من الدورة 30 متدربًا من العاملين بوحدات المشروع بهدف رفع مستوى الكوادر التي تعمل بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذي تنفذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية موضحاً أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية في 10 محافظات هي: "الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

ويهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم.

وشدد شعراوي، على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية تكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وأوضح أن الوحدة قامت بوضع آلية للمتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظات ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة وتطوير منصة لمشاركات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتداخلات المخطط لها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة دعم الشراكات والأفكار الابتكارية المقترحة للشباب للعمل على دمجهم في عملية اتخاذ القرار بجانب تسريع الاستجابة مع الجهات المسؤولة لمعالجة الفجوات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التي تعترض حل القضية السكانية.

وفي نفس السياق ينظم أيضاً مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية هي: إعداد مدربين TOT وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج SPSS للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وإدارة وسائل التواصل المجتمعي للتسويق الحكومي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومراكز التدريب ويستفيد من هذه الدورات 102 متدربين.

فيما احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس، بتخريج 117 متدرباً أنهوا 4 دورات هي: رفع مهارات المديرين والعاملين بمكاتب مشروعك، وتنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات والإشغالات والمحلات، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني، إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.​