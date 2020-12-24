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اليوم.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بمدينة نصر

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اليوم.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بمدينة نصر اليوم.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

02:25 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في ، قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الخميس، بمقر البطريركية بكاتدرائية العذراء في مدينة نصر، وسط إجراءات احترازية مشددة لحضور القداس تجنبًا لتفشي المستجد، وأعداد محدودة من الحضور لضمان التباعد الاجتماعي.

واستعدت الكنائس الكاثوليكية فى التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد فى كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ومن ضمن الكنائس التي أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبوقير في الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد سيكون 24 ديسمبر 7 مساء وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.

وفي وقت سابق، أعلن السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، 6 قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، ليتم تطبيقها على الكهنة والرهبان والراهبات والشعب من أبناء الكنيسة الكاثوليكية، أهمها الاستمرار في صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على ألاّ يتجاوز الحضور 40 % من سعة الكنيسة، ويكون هناك فاصل بين كل مؤمنٍ وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

ويقوم الآباء الكهنة –كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالاحتفال بالقداس مرة أو مرتين يوميا، والاحتفال بالقداس مرتين يومي الجمعة والأحد، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة.​

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