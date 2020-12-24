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صحة المنيا تدرب العاملين لتحسين جودة الخدمات الطبية

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مصراوي Masrawy

02:32 م الخميس 24 ديسمبر 2020

المنيا – محمد النادي:

عقدت مديرية الصحة في محافظة المنيا، الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لعقد المزيد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات العاملين والاطقم الطبية.

وقال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه جرى تنظيم دورة تدريبية للجودة، لرفع جودة الخدمات الطبية استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي.

وأوضح النادي، أن تلك التدريبات تأتي ضمن خطة المحافظة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن التدريبات استهدفت الأطباء والصيادلة ومشرفات التمريض.

واوضح الدكتور هاني راضي محمد مدير ادارة الجودة، أن التدريبات اشتملت على مفاهيم ومبادئ الجودة ومفاهيم اعتماد المستشفيات وكيفية اعداد مشاريع تحسين الأداء بالإضافة إلى التدريب على المعايير العامة لأمن وسلامة المريض وسلامة الأدوية والتدخلات الجراحية وأهمية التسجيل الطبي وإعداد مؤشرات لمراقبة ومتابعة الأداء.

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