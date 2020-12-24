تفاصيل جديدة في مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية، القبض على القائمين على مصحة علاج الإدمان بحي العجمي، وذلك تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة.

ويمثل المتهمون، اليوم الخميس، أمام نيابة الدخيلة للتحقيق، على خلفية اندلاع حريق بالمصحة، ما أسفر عن مصرع 6 مرضى وإصابة آخر ونجاة 39 آخرين.

وأمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة، بندب الطبيب الشرعي، لتشريح جثث المرضى المتوفين وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب ذلك.

وشملت قرارات النيابة العامة استدعاء مسئولي إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لسؤالهم عن وجود تراخيص بمزاولة العلاج صادرة للمصحة من عدمه، ومدى إتباع اشتراطات السلامة المهنية والأمن الصناعي.

وأصدرت النيابة قرارا باستعجال تقرير خبراء الأدلة الجنائية، للوقوف على أسباب الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المصحة غير مرخصة ومخالفة لكافة الاشتراطات الطبية والسلامة والصحة المهنية، وتمارس أعمالها بالمخالفة للقانون، وتتواجد داخل كتلة سكنية بمنطقة العجمي، ولا يوجد عليها لافتة باسم المصحة، ويديرها أحد المتعافين من الإدمان.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا، مساء أمس، من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بفيلا رقم 27 بشارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة البيطاش بحي العجمي.

وتبين من الفحص أن الفيلا مكون من طابقين و"روف" وتستخدم كمصحة للعلاج النفسي والإدمان، ويتواجد بها 45 شخصا، فيما أسفر الحريق عن مصرع 6 مرضى وإصابة آخر.

وكشفت معاينة النيابة العامة للفيلا، وفاة المرضى الـ 6 خنقا بالدخان أثناء وجودهم داخل الغرف المخصص لهم بالمصحة، وفشلهم في الخروج بسبب غلق جميع الأبواب بشكل محكم.

ويواصل فريق من البحث الجنائي الجهود في كشف ملابسات الحريق، وتقديم مرتكبيه للنيابة إذا كان ناتجا بفعل فاعل، أما في حالة حدوثه نتيجة ماس كهربائي فإن العاملين ومالك المصحة سيقدمون للنيابة بتهمة الإهمال.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.