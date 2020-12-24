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تجديد حبس عامل بتهمة الاعتداء جنسيًا على "حفيدة زوجته" في حلوان

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تجديد حبس عامل بتهمة الاعتداء جنسيًا على "حفيدة زوجته" في حلوان تجديد حبس عامل بتهمة الاعتداء جنسيًا على "حفيدة زوجته" في حلوان

مصراوي Masrawy

02:39 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، تجديد حبس عامل وزوجته عرفيًا 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه باغتصاب طفلة (حفيدة الثانية)، واتهامها بتسهيل ارتكاب المتهم لجريمته.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من ربة منزل (جدة الطفلة لأبيها) تفيد بتعرض حفيدتها المعاقة ذهنيًا "ص. ع" 15 عامًا، للاغتصاب وحملها سفاحًا أثناء سكنها رفقة جدتها لوالدتها "ف. أ" 63 سنة، ومقيمة بالمشروع الأمريكي في حلوان، فتم القبض على الأخيرة.

وكشفت التحقيقات أن جدة الطفلة لوالدتها متزوجة عرفيًا من عامل 42 سنة، وخلال الـ6 أشهر الأخيرة اعتدى جنسيًا على الطفلة عدة مرات بعلم جدتها، وعندما علم باكتشاف جريمته فرّ هاربًا حتى تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد من ضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته بعلم جدة المجني عليها، وأنه فور علمه بحملها سفاحًا، طلب من زوجته إرسالها للعيش مع جدتها لوالدها للتخلص منها، إذ أن والدي الطفلة ذي إعاقة ذهنية ويخضعان للعلاج.

وصرحت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لبيان الاعتداءات الجنسية عليها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع تسليم الضحية لجدتها لأبيها وتكليف أخصائية من الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير عن حالتها.

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