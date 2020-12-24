أخبار عاجلة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأمور المستعجلة تقضي بالتحفظ على أموال أبناء رجل الأعمال الإخواني محمد شلبي

Print
الأمور المستعجلة تقضي بالتحفظ على أموال أبناء رجل الأعمال الإخواني محمد شلبي الأمور المستعجلة تقضي بالتحفظ على أموال أبناء رجل الأعمال الإخواني محمد شلبي

مصراوي Masrawy

02:30 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، التحفظ على أموال أبناء رجل الأعمال الإخواني محمد تاج الدين شلبي، ومنعهم من التصرف في أموالهم.

وجاء قرار المحكمة بالتحفظ وفقًا للقرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال خالد محمد تاج الدين وحسن شلبي وشقيقه الحسن، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

كان قد تم التحفظ على أموال محمد تاج الدين حسن شلبي في 2017 من قبل اللجنة، مع عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية و19 شركة بينها شركة الأندلس التي يمتلكها بجميع فروعها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية