عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

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"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" تحذر من تصاعد الاعتداءات

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 90 مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وأضافت أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين، بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتنفيذهم الجولات الاستفزازية في باحات "الأقصى"، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة.

في سياق متصل، حذر مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبدالله أبو رحمة من تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة مع إعلان الاحتلال عن جولة انتخابات جديدة في الكنيست الإسرائيلية في مارس المقبل.

وقال "أبو رحمة"، إن خطورة تلك الاعتداءات تكمن في أنها مخططة من قبل عصابات ترتكبها بصورة منظمة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من دروس عام 1948 وعصابات الإجرام التي انتشرت في مختلف القرى والبلدات، والعمل على تفعيل لجان الحراسة فيها لقطع الطريق على المستوطنين والتصدي لهم.

وأعلن عن سلسلة من الفعاليات ستنظم غدًا الجمعة في مناطق بيت دجن، والراس في سلفيت، والمغير وكفر مالك قرب رام الله، حيث تم زرع البؤر الاستيطانية فيها.

وأشار "أبو رحمة" إلى أن مشاورات تجري لتنظيم فعاليات مماثلة في دير جرير، لإزالة البؤرة الاستيطانية التي تم وضعها على أراضي القرية، أمس.