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تونس تعلق رحلاتها الجوية مع الدنمارك بسبب سلالة كورونا الجديدة

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تونس تعلق رحلاتها الجوية مع الدنمارك بسبب سلالة كورونا الجديدة تونس تعلق رحلاتها الجوية مع الدنمارك بسبب سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

02:35 م الخميس 24 ديسمبر 2020

تونس - أ ش أ

أعلنت وزارة النقل التونسية، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدنماركية وعدم قبول الوافدين إلى تونس الذين أقاموا أو عبروا هذا البلد، وذلك ابتداءً من، اليوم الخميس، وإلى حين إشعار آخر.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن القرار جاء في إطار متابعة تطور الوضعية الوبائية بالعالم وحرصًا على التوقي من انتشار العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا".

وكانت وزارة النقل التونسية، قد أمرت، يوم الاثنين الماضي، بتعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا واستراليا وعدم قبول الوافدين إلى تونس الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان.

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