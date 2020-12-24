بحوزتهم صور إباحية.. ضبط صاحب شركة وسيدتين بتهمة ممارسة الدعارة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط الأجهزة الأمنية صاحب شركة وسيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة والترويج لها.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 3 أشخاص (صاحب شركة مقاولات "له معلومات جنائية"، سيدتان) بدائرة قسم ثان مدينة نصر بالقاهرة، وذلك حال قيام الأول بتسهيل واستغلال السيدتان في نشاطه الآثم، وضبط بحوزته (مسدس صوت – عدد من طلقات الصوت – 2 هاتف محمول "يحوي أحدهما على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم").

واعترف المتهم الأول وإحدى السيدتين بقيامهما بالترويح للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية، وبمواجهة الثالثة أقرت بقيام المتهم الأول والثانية باستغلالها في الأعمال المنافية للآداب.