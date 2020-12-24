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"طلاب من أجل ".. تحصد مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

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"طلاب من أجل مصر".. تحصد مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ "طلاب من أجل ".. تحصد مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:24 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه، والأمناء، والمساعدين للجان اتحادات الطلاب.

وأسفرت نتائج الانتخابات، عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة وكلياتها.

ووفق بيان جامعة كفر الشيخ، تهدف أسرة طلاب من أجل مصر إلى تكوين مجتمع طلابي قوي، ومنظم، ومعتدل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، كما تسعى إلى زيادة قاعدة ممارسة الأنشطة الجامعية.

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