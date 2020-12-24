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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه، والأمناء، والمساعدين للجان اتحادات الطلاب.

وأسفرت نتائج الانتخابات، عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة وكلياتها.

ووفق بيان جامعة كفر الشيخ، تهدف أسرة طلاب من أجل مصر إلى تكوين مجتمع طلابي قوي، ومنظم، ومعتدل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، كما تسعى إلى زيادة قاعدة ممارسة الأنشطة الجامعية.