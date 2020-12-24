يصيب 1 في المليون.. استئصال ورم نادر من كبد طفلة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد البدري:

نجح فريق طبي بالإسكندرية، اليوم الخميس، في استئصال ورم نادر بالكبد من طفلة تبلغ من العمر عامين، خلال إجراء جراحة دقيقة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

قال رئيس الفريق الجراحي الدكتور محمد علي يوسف استشاري جراحة الاطفال والعيوب الخلقية ومسالك الأطفال:"إن حالة الطفلة المريضة شُخّصت بورم سرطاني نادر من نوع Hepato blastoma تمثل نسبة الإصابة به 0.9 لكل مليون طفل".

وأضاف يوسف في تصريح صحفي لـ"مصراوي" أن الحالة جرى تشخيصها عن طريق الموجات فوق الصوتية بعد شكوى بانتفاخ بطن الطفلة وقلة شهيتها للأكل، ليتم إجراء أشعة مقطعية مع سحب عينة لتحليلها نسيجيا وجاءت بما يفيد وجود ورم سرطاني نادر بالفص الأيسر من الدرجة الأولى.

وأشار إلى أنه جرى إتخاذ قرار التدخل الجراحي لاستئصال الورم باستخدام جهاز الكي والقطع بالموجات الصوتية لمنع حدوث نزيف من أنسجة الكبد أثناء الجراحة بصورة قد تودي بحياة المريضة، حتى تم استئصال الورم كاملا مع حدود آمنة والحفاظ على نسيج الكبد في جراحة استغرقت 3 ساعات.

وأوضح أنه جرى نقل الطفلة إلى العناية المركزة تحت الملاحظة لافتا إلى أن حالتها استقرت فيما أظهر تحليل الأنسجة استئصال كامل الورم مع عدم الحاجة إلى علاج كيميائي أو إشعاعي بعدها مع التوصية بالمتابعة المستمرة.