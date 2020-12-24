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صور.. عبدالرحمن صفوت رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط

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صور.. عبدالرحمن صفوت رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط صور.. عبدالرحمن صفوت رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

02:15 م الخميس 24 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمى:

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات إتحاد الطلاب جامعة أسيوط، اليوم الخميس، فوز الطالب عبدالرحمن صفوت، من كلية التجارة الفرقة الرابعة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وأحمد محمد عصام بكلية الآداب بمقعد أمين مساعد الاتحاد.

وأعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن سعادته بحرص طلاب الجامعة على الإقبال على المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021، وهو ما يأتي انعكاساً لوعيهم بحقوقهم في اختيار من يمثلهم في حرية تامة.

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن إدارة الجامعة واتحاد الطلاب شركاء في خدمة الطلاب وتحقيق المصلحة العليا للجامعة؛مؤكدًا علي أن صوت الطلاب مسموع من خلال القنوات الشرعية المتمثلة في الاتحاد.

وأضاف عبد الرحمن صفوت، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، أنه يسعى من خلال الاتحاد لعقد الندوات لرفع الوعي لدى الطلاب وتنمية قدراتهم في مجال التنمية البشرية فضلا عن توسيع قاعدة مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية وغيرها.

وأشار أحمد عصام، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، إلي أن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة علي رأس أولويات عمل الاتحاد، لدمجهم في الأنشطة الطلابية.

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