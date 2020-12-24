أخبار عاجلة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"أحمد رفعت" أمينًا لاتحاد طلاب جامعة بورسعيد

Print
"أحمد رفعت" أمينًا لاتحاد طلاب جامعة بورسعيد "أحمد رفعت" أمينًا لاتحاد طلاب جامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:12 م الخميس 24 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتم مارثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، بفوز الطالب أحمد رفعت أبو الحسن، من كلية العلوم بمنصب أمين عام اتحاد طلاب الجامعة بورسعيد، ومحمد عبد القادر أحمد، من كلية التربية نائباً لرئيس الاتحاد.

وأكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، على أن الجميع فائزون لما لمسنا من مظهر حضاري مشرف من جميع الطلاب خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخابات، مقدما الشكر للجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفريق العمل من الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف إيهاب أبو المعاطي، المدير العام، وأقسام رعاية الطلاب بمختلف الكليات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية