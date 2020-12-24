"أحمد رفعت" أمينًا لاتحاد طلاب جامعة بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتم مارثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، بفوز الطالب أحمد رفعت أبو الحسن، من كلية العلوم بمنصب أمين عام اتحاد طلاب الجامعة بورسعيد، ومحمد عبد القادر أحمد، من كلية التربية نائباً لرئيس الاتحاد.

وأكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، على أن الجميع فائزون لما لمسنا من مظهر حضاري مشرف من جميع الطلاب خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخابات، مقدما الشكر للجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفريق العمل من الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف إيهاب أبو المعاطي، المدير العام، وأقسام رعاية الطلاب بمختلف الكليات.