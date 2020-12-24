مصرع شخص سقط من الطابق الثالث بمنزله في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد محمود مهنى مأمور مركز الفشن بوصول جمال. ع. ع ، مقيم قرية نزلة اقفهص التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى.

وتبين من توقيع الكشف الطبي عليه أن سبب الوفاة كسور وجروح متفرقة، وكدمات شديدة بالوجه وكسور ونزيف بالأنف والمخ، بسبب سقوطه من الطابق الثالث بمنزله ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.