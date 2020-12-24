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غرامات لـ 68 سائقًا لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بالشرقية - صور

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غرامات لـ 68 سائقًا لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بالشرقية - صور غرامات لـ 68 سائقًا لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بالشرقية - صور

مصراوي Masrawy

02:07 م الخميس 24 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ضبط 68 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من المُستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف بمدينة الزقازيق، وهى ميداني الزراعة، ميدان التحرير، وأمام مواقف المنصورة، والأحرار وميت غمر.

وأسفرت عن ضبط 68 سيارة ما بين: ميكروباص – أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس، مخالفة، وتم تفعيل قرار الغرامة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات الواقية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.

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