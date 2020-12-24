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مدير تعليم ينبع يتابع أعمال الاختبارات مع قادة مدارس القطاعات الخارجية

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مدير تعليم ينبع يتابع أعمال الاختبارات مع قادة مدارس القطاعات الخارجية مدير تعليم ينبع يتابع أعمال الاختبارات مع قادة مدارس القطاعات الخارجية

مدير تعليم ينبع يتابع أعمال الاختبارات مع قادة مدارس القطاعات الخارجية

تابع مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، اليوم الخميس، عبر برنامج زوم، أعمال سير اختبارات الفصل الدراسي الأول مع قادة المدارس بنين ـ بنات في القطاعات التعليمية الخارجية التابعة للمحافظة، والمتمثلة في ينبع النخل، العيص، رخو، خمال، المرامية.

واستمع "العطوي" إلى شرح مفصل عن أعمال اللجان والدعم الفني للاختبارات، وجهود المدارس والنتائج المتحققة، كما شاهد افتراضيًّا سير رصد درجات اختبارات مواد الأسبوع الأول، وفق الخطط والتجهيزات التي قامت بها الإدارة لتهيئة الاختبارات عن بُعد والإشراف عليها.

وأكد مدير التعليم بأن قيادات المدارس على قدر المسؤولية للتعامل مع المستجدات حسب الخطط والتوجيهات والأدلة الإجرائية، وذلك بالتأكد من توفر الاتصالات حسب المواقع الجغرافية، مشددًا على إنهاء أعمال المرحلة الابتدائية في الوقت المحدد، ومعالجة الفاقد التعليمي وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، مقدمًا شكره لقادة المدارس والمعلمين والمعلمات على الجهود المبذولة في توزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات عن بعد، والتي انعكست على تفاعل أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبار وتشجيعهم وتحفيزهم.

يذكر أن إدارة تعليم ينبع كانت قد اتخذت عددًا من الخطوات استعدادًا لانطلاق الاختبارات من خلال عقد العديد من الورش التي استهدفت منسوبي وقادة المدارس لشرح الأدلة الإرشادية لإجراءات الاختبارات عبر منصة مدرستي، كما نفذ المشرفون التربويون والمشرفات جولات على المدارس خلال الأسبوع الماضي للوقوف على استعدادات المدارس وتقديم الدعم لهم.

مدير تعليم ينبع يتابع أعمال الاختبارات مع قادة مدارس القطاعات الخارجية

مدير تعليم ينبع يتابع أعمال الاختبارات مع قادة مدارس القطاعات الخارجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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