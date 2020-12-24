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شاهد رادارات وطائرات درون.. أنظمة تقنية ودفاعية يعمل على تصميمها شباب سعوديّون

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مساعد وزير الدفاع زار موقع تجارب الأداء لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

شاهد رادارات وطائرات درون.. أنظمة تقنية ودفاعية يعمل على تصميمها شباب سعوديّون

زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وبمعيته وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، يوم الأربعاء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، بموقع التجارب الميدانية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية وكان في استقباله مدير عام مركز الأمير سلطان سامي بن محمد الحميدي.

واطّلع "البياري" على الأنظمة التقنية والدفاعية التي يعمل على تصميمها شباب سعوديّون.

واستكمل الزيارة بجولة حول منطقة الرادارات والطائرات، حيث استمع خلالها إلى الإيجاز الخاص المقدم من مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وعلى شرح مختصر عن الرادارات والطائرات الدرون وآلية عملها.

كما شملت الزيارة استعراضاً شاملاً لإقلاع طائرات الدرون.

وتأتي هذه الصناعات والتطورات التقنية المتقدمة انعكاساً لقيمة الكفاءات والإمكانات الوطنية، وتجسيداً للجهود المتواصلة لتحقيق طموح وتطلعات قادة ومسؤولي الوزارة.

شاهد رادارات وطائرات درون.. أنظمة تقنية ودفاعية يعمل على تصميمها شباب سعوديّون

شاهد رادارات وطائرات درون.. أنظمة تقنية ودفاعية يعمل على تصميمها شباب سعوديّون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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