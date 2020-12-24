المطران منير حنا يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

يترأس المطران منير حنا رئيس أساقفة الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الخميس، بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، والذي يتم مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما يحضر القداس مجموعة من الشخصيات العامة والدبلوماسية بأعداد محدودة تناسب ظروف حظر التجمعات تجنبا لوباء كورونا.

وأعلنت الكنيسة في وقت سابق عن تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد للأعياد فى ظل جائحة كورونا، حيث أكد المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في بيان سابق، أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول.

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد في الخميس 24 ديسمبر الجارى فى موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد الاجتماعي. ​