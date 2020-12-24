ضبط مسجل خطر وزوجته متهمين بالنصب على المواطنين في الغربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الخميس، من ضبط عاطل وزوجته لاتهامهما بالنصب، والاستيلاء على أموال 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بدعوى توظيفها واستثمارها فى تجارة المواشي والمقاولات مقابل أرباح.

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بتلقي أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته "ربة منزل"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وجرى عمل كمين وضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو السابق.