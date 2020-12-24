أخبار عاجلة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط مسجل خطر وزوجته متهمين بالنصب على المواطنين في الغربية

Print
ضبط مسجل خطر وزوجته متهمين بالنصب على المواطنين في الغربية ضبط مسجل خطر وزوجته متهمين بالنصب على المواطنين في الغربية

مصراوي Masrawy

01:48 م الخميس 24 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الخميس، من ضبط عاطل وزوجته لاتهامهما بالنصب، والاستيلاء على أموال 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بدعوى توظيفها واستثمارها فى تجارة المواشي والمقاولات مقابل أرباح.

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بتلقي أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته "ربة منزل"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وجرى عمل كمين وضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو السابق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية