أرباح وهمية.. مباحث الأموال العامة تضبط شخصًا وزوجته بتهمة النصب على المواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص وزوجته لاتهامه بالنصب على المواطنين.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من (3 مواطنين- مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته "ربة منزل" -مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية) بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواشي والمقاولات العامة، مقابل حصولهم على أرباح، وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.