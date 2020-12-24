أخبار عاجلة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تبحثان تطوير التوعية في حملات حجاج الداخل

Print
مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في العام الماضي

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ووزارة الحج والعمرة، ممثلة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم، اجتماعاً افتراضياً، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد أمين أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان الخميس، بحضور الأمين العام للتوعية بالإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن الحارثي، وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع، الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

وقام المجلس التنسيقي بعرض الآلية التي سيقوم بها خلال هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة

الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة

"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد

"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد

أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة

أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة

اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد

اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد

شبكة عيون الإخبارية