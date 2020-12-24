ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحوزتهما مبالغ مالية.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أفادت قيام كلٍ من (صراف بإحدى شركات الصرافة، وآخر سائق بذات الشركة- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، مُتخذان من المقاهي والمحال التجارية المجاورة للشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهمان وضبطهما حال قيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية - 2 هاتف محمول)، وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.