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6 توجيهات عاجلة من للمحافظين لمواجهة كورونا

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6 توجيهات عاجلة من الحكومة للمحافظين لمواجهة كورونا 6 توجيهات عاجلة من للمحافظين لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

01:51 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التوجيهات الحكومية ما يلي:

- إغلاق دور المناسبات.

- حظر إقامة سرادقات العزاء.

- منع تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

- التعامل بحسم مع أي محاولات لمخالفة تلك الإجراءات.

- إلغاء احتفالات رأس السنة ومنع التجمعات.​

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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