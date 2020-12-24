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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التوجيهات الحكومية ما يلي:

- إغلاق دور المناسبات.

- حظر إقامة سرادقات العزاء.

- منع تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

- التعامل بحسم مع أي محاولات لمخالفة تلك الإجراءات.

- إلغاء احتفالات رأس السنة ومنع التجمعات.​