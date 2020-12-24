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النائب سليمان وهدان يعلن رغبته في الترشح لوكالة البرلمان القادم

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النائب سليمان وهدان يعلن رغبته في الترشح لوكالة البرلمان القادم النائب سليمان وهدان يعلن رغبته في الترشح لوكالة البرلمان القادم

مصراوي Masrawy

01:47 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلن النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عن رغبته في الترشح على منصب وكالة المجلس بالفصل التشريعي المقبل.

وأضاف "وهدان"، في تصريحات صحفية، على هامش حفل استقبال نواب البرلمان الجدد بمجلس النواب لاستخراج كارنيه العضوية، أنه قام بالتنسيق مع رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقة بشأن الترشح لمنصب الوكيل في البرلمان المقبل، ويتمنى أن ينال ثقة النواب في ذلك.

وحول التركيبة الحزبية الجديدة بالفصل التشريعي المقبل، أوضح أنها بلا شك ظاهرة صحية وتعبر عن التنوع الحزبي الحقيقي الأمر الذي سيكون له صبغة جيدة على دور وأداء المجلس في الفترة المقبلة.

وتابع: "قانون الإدارة المحلية سيكون في مقدمة أولويات المجلس الجديد لاستكمال خطوات التنمية بالبلاد"، مشيرًا إلى أهمية إعادة تقسيم المحافظات وأقاليمها ليكون هناك استغلال أفضل لمواردها.

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