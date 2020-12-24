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أول صور لـ "بيج رامي" في مطار القاهرة عقب عودته لأرض الوطن

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أول صور لـ "بيج رامي" في مطار القاهرة عقب عودته لأرض الوطن أول صور لـ "بيج رامي" في مطار القاهرة عقب عودته لأرض الوطن

مصراوي Masrawy

01:46 م الخميس 24 ديسمبر 2020


كتب- محمد عبيد:

استقبل مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، والحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم اللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وينشر مصراوي أول صور للبطل المصري خلال قدومه عبر طائرة للطيران وأثناء استقباله بمطار القاهرة الدولي.

ونظمت شركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، وكافة الجهات العاملة بالمطار استقبالا كبيرا للبطل المصري، تم تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وانتظار أتوبيس مكشوف له خارج الصالة، حيث وصول البطل المصري على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك.

وشهدت صالة الوصول أجواء احتفالية بصورة البطل على شاشات المطار وكذلك بانرات خاصة له على مخارج ومداخل صالة الوصول.

وحصل ممدوح السبيعي على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير، فيل هيث، وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان، ورغم إصابة "بيج رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.

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