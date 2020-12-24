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الأردن: السلالة الجديدة من كورونا "قد تكون موجودة في المملكة"

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الأردن: السلالة الجديدة من كورونا "قد تكون موجودة في المملكة" الأردن: السلالة الجديدة من كورونا "قد تكون موجودة في المملكة"

مصراوي Masrawy

01:42 م الخميس 24 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن السلالة الجديدة من المُستجد قد تكون موجود في الأردن، وأنها تراقب يوميا الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات وقاية جديدة.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن، الدكتور وائل الهياجنة، إن "السلالة الجديدة قد تكون موجود في الأردن، ونراقب يوميا الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات جديدة".

وأضاف الهياجنة خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة، الخميس، أن طفرة كورونا ليست جديدة، وأنها رصدت في شهر أيلول الماضي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار إلى أن هذه الطفرة ليست ولن تكون الأخيرة في فيروس كورونا، وأن ما يميز الطفرة الجديدة عن السلالات السابقة هو سرعة الانتشار.

وأكد الهياجنة أنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت علميا أن إصابة الأشخاص بهذه السلالة ستكون أشد.

وكشف الهياجنة أنه تم حصر جميع من عادوا للأردن من بريطانيا، ويجري التواصل معهم بشكل يومي.

ولفت أنه تمت إضافة عدة مستويات من الحيطة والحذر، وسيكون هناك فحص "بي سي آر" بعد 7 أيام للذين قدموا من المملكة المتحدة.

وشدد الهياجنة على أن التراخي مع وباء كورونا قضية يجب أن لا تطرق أبدا. وقال: "المتوقع أن لا تؤثر سلالة كورونا الجديدة على مطاعيم (لقاحات) كورونا ".

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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