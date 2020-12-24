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رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء

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رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء

مصراوي Masrawy

01:28 م الخميس 24 ديسمبر 2020


كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، وهي اللجنة التي قد تم إنشاءها لمتابعة أعمال الهيئة المصرية للدواء، وهيئة الشراء الموحد، والتنسيق بينهما، على أن تقدم اللجنة تقريرا كل 4 أشهر للرئيس عبدالفتاح عن أداء الهيئتين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أقر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (151) لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

ونصت اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها رقم 39، على أن تشكل لجنة عليا للدواء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتختص بمتابعة أعمال الهيئتين، والتنسيق بينهما فيما قد يثيره الواقع العملي من تداخل بين الاختصاصات المنوطة بكل منهما، ويصدر بتحديد الاختصاصات الأخرى للجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولها أن تستعين بمن تراه لازما لإنجاز أعمالها، على أن تعرض اللجنة تقارير ربع سنوية بشأن أعمال الهيئتين على رئيس الجمهورية.​

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