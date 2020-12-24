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دون انتظار تحليل pcr.. الصحة تكشف نسب دقة تشخيص حالات كورونا بالأشعة

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دون انتظار تحليل pcr.. الصحة تكشف نسب دقة تشخيص حالات كورونا بالأشعة دون انتظار تحليل pcr.. الصحة تكشف نسب دقة تشخيص حالات كورونا بالأشعة

مصراوي Masrawy

01:26 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نهى عصام، مستشار وزير الصحة والسكان للبحوث والتنمية، إن كانت تقوم بشكل مستمر بتحليل البيانات، للمساعدة في اتخاذ القرارات المبنية على الدليل العلمي.

وأضافت عصام، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالوزارة تلقت 69 بحثا عن كورونا، من مجموع 284 بحثا تم تقديمهم للجنة، موضحة أن أغلب الأبحاث التي قدمت للجنة عن كورونا، كانت من داخل وزارة الصحة، حيث إن مستشفيات العزل والفرز لعبت دورا كبيرا في تقديم أبحاث مهمة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان تعتمد على الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية في تشخيص حالات والحصول على العلاج دون انتظار تحليل pcr، لافتة إلى أنه ثبت بالنتائج نجاح ذلك الإجراء في اكتشاف الحالات بدقة 91%.

وأوضحت أن الدراسات والبيانات التي تقوم بها لجنة أخلاقيات البحث العلمي، ساعدت بشكل كبير في تعديل بروتوكولات علاج كورونا.

وأكدت على أنه تم ربط قاعدة بيانات مصابي فيروس كورونا، بقاعدة بيانات مبادرة الرئيس عبدالفتاح 100 مليون صحة.

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