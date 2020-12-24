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الإليزيه: ماكرون لم يعد يعاني من أعراض كورونا

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الإليزيه: ماكرون لم يعد يعاني من أعراض كورونا الإليزيه: ماكرون لم يعد يعاني من أعراض كورونا

مصراوي Masrawy

01:31 م الخميس 24 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، لم يعد يعاني من أعراض الذي ثبتت إصابته به قبل أسبوع.

وقال الإليزيه في بيان له الخميس: "خلال فترة المرض، كان ماكرون قادرا على الاستمرار في تتبع الشؤون الحالية الرئيسية لبلدنا وعقد الاستشارات والاجتماعات المجدولة. وسيواصل عمله بنفس الطريقة في الساعات والأيام القادمة".

وأضاف البيان: "وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به، يمكن أن ينتهي عزل رئيس الجمهورية بعد 7 أيام".

وتابع: "يحرص رئيس الجمهورية في عيد الميلاد المجيد على التذكير بأهمية الإجراءات الاحترازية وتهوية الغرف وارتداء الكمامة وغسل اليدين بانتظام وتقليل عدد الاتصالات اليومية في مواجهة هذا الوباء".

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مصراوي Masrawy

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