أخبار عاجلة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط شخص يروج ساعات مُقلدة بحوزته 12 ألف ساعة في الموسكي

Print
ضبط شخص يروج ساعات مُقلدة بحوزته 12 ألف ساعة في الموسكي ضبط شخص يروج ساعات مُقلدة بحوزته 12 ألف ساعة في الموسكي

مصراوي Masrawy

01:27 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل ساعات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي) لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بترويج وبيع ساعات يد عقب وضع علامات تجارية منسوبة صدورها لشركات عالمية جميعها مُقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المحل على (12,525 ساعة يد مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر دون مستندات).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

تيسيرًا على المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.. "التموين" تضيف خدمة "واتس آب" إلى جهاز حماية المستهلك

تيسيرًا على المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.. "التموين" تضيف خدمة "واتس آب" إلى جهاز حماية المستهلك

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

شبكة عيون الإخبارية