ضبط 10 طرب من مخدر الحشيش بحوزة شخصين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الخميس، 10 طرب من مخدر الحشيش بحوزة شخصين، في ساقلته.

تلقى اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز ساقلته بضبط 10 طرب من مخدر الحشيش وسلاح أبيض وهاتفي محمول بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال ترددهما على المدينة للاتجار في المواد المخدرة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لاستخدامه في تقطيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما .

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.