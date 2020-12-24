نيابة العامرية تصرح بدفن جثمان أحد ضحايا مركب الصيد الليبية

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

صرحت نيابة العامرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بدفن جثمان سعيد عبدالحميد محمد 35 عامًا، وتسليم جثته لذويه بالفيوم، بعد إعادتها من مدينة مصراته الليبية.

كان الضحية قد غادر نجع جبر التابع لقرية الغرق مركز إطسا بالفيوم، منذ 3 سنوات، للعمل بدولة ليبيا، وخلال الأسبوع الماضي حاول السفر إلى دولة إيطاليا على متن مركب صيد، والتي اصطدمت بصخرة على بعد 500 متر من شاطئ مدينة مصراتة الليبية، وجرى انتشال جثته وتسليمها لمستشفى المدينة.

وقال حمدان الترتوبى ابن خال الضحية، إنه جرى إنهاء إجراءات تسلم جثة الضحية من مدينة العامرية بالإسكندرية بعد قرار النيابة العامة بتسليمها لأسرته، على أن يجري دفنها مساء اليوم بمسقط رأسه.