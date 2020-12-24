ننشر جداول امتحانات نصف العام للتعليم الفني بالقليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، الجداول الكاملة لامتحانات نصف العام الدراسي 2020/2021 لمرحلة التعليم الفني الثانوي التجاري والصناعي والفندقي، بمختلف أنواعه، وذلك عقب اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت الموافق 9 يناير، وتستمر حتى السبت الموافق 16 يناير 2021، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وجاءت الجداول كالتالي..