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شعراوي: رصد أكثر من 10 آلاف مخالفة خاصة بإجراءات مواجهة كورونا خلال اليومين الماضيين

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شعراوي: رصد أكثر من 10 آلاف مخالفة خاصة بإجراءات مواجهة كورونا خلال اليومين الماضيين شعراوي: رصد أكثر من 10 آلاف مخالفة خاصة بإجراءات مواجهة كورونا خلال اليومين الماضيين

مصراوي Masrawy

01:08 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقاً للإجراءات القانونية ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات رصدت خلال اليومين الماضيين أكثر من 10 آلاف مخالفة متنوعة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد غلق المحال في التوقيتات المعلنة من الدولة، لافتاً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين المقاهي والمطاعم والمحال والاسواق والورش المخالفة وذلك بالتنسيق بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بمديريات الأمن.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأشاد اللواء محمود شعراوى خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.​

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مصراوي Masrawy

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