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رئيس "علمية كورونا": قررنا إعطاء هيدروكسي كلوروكين للمرضى رغم قرار وقفه عالميا

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رئيس "علمية كورونا": قررنا إعطاء هيدروكسي كلوروكين للمرضى رغم قرار وقفه عالميا رئيس "علمية كورونا": قررنا إعطاء هيدروكسي كلوروكين للمرضى رغم قرار وقفه عالميا

مصراوي Masrawy

12:54 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن كانت من أوائل الدول التي تضع بروتوكولا علاجيا لعلاج كورونا، وكان التحدي الأكبر الوصول بالأرقام المصرية للشفاء لتجاوز النسب العالمية.

وأضاف حسني، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الخميس، أن بعض اللجنة واجهت تحديات خلال عملها مثل قرار وقف الهيدروكسي كلوروكين، متابعا: لكننا اجتمعنا في نفس اليوم وقررنا الاستمرار في إعطاءه للمرضى لأن الدراسات تقول لو استخدم العقار بشكل صحيح سيكون آمنا والعالم كله عاد لتحيتنا على هذا.

وتابع: "وضعنا مضادات التجلط وكانت منظمات العالم تحذر من ذلك لكننا أثبتنا كفاءتنا، كما واصلنا العمل بدواء الريمديسفير رغم الأنباء التي تحدثت عن وقفه وعدم فعاليته لكنه أثبت فعاليته في مصر".

واعتبر رئيس اللجنة العلمية، الدكتورة هالة زايد من "أعظم وزراء الصحة في العالم العربي"، متابعا: "هدفنا تعافي كل المصريين المصابين بالفيروس، وسنواصل حربنا ضد كورونا وسننتصر في النهاية".

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

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