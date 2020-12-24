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أسهم علي بابا تتراجع بعد بدء التحقيق مع امبراطور التكنولوجيا "جاك ما"

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أسهم علي بابا تتراجع بعد بدء التحقيق مع امبراطور التكنولوجيا "جاك ما" أسهم علي بابا تتراجع بعد بدء التحقيق مع امبراطور التكنولوجيا "جاك ما"

مصراوي Masrawy

01:17 م الخميس 24 ديسمبر 2020

بكين- (بي بي سي):

تراجعت أسهم مجموعة شركة علي بابا تراجعا حادا بعد بدء السلطات الصينية التحقيق مع المجموعة بتهم انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

وقالت الإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين إنها بدأت التحقيق مع رئيس التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما في تهمة الاحتكار، إذ لم يترك أمام المستهلكين إلا خيارا واحدا.

ومن المتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة بنك الشعب (المركزي) الصيني وهيئة الرقابة المصرفية وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية مباحثات مع شركة “آنت جروب” التابعة لمجموعة علي بابا.

وكانت الشركة علقت عمليات الطرح العام الأولي لأسهم شركة آنت غروب قبل يومين من تنفيذها في الشهر الماضي والتي كان متوقعا أن تصبح أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وتبلغ قيمة الطرح 37 مليار دولار

وتأتي هذه التحركات الحكومية في أعقاب قيام جاك ما بتوجيه انتقادات للسلطات الصينية تخص الإطر التنظيمية في مدينة شنغهاي الصينية، حيث قال إن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو.

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