الفولي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي ووزيري نائبًا

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي فوز الطالب محمد محمود عبدالحكيم الفولي بكلية طب قنًا برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب محمد حسين نور الدين وزيري الطالب بكلية الحقوق بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وهنأ الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الطلاب الفائزين باللجان، وأكد أهمية الحرص على التحصيل العلمي بالتوازي مع الأنشطة الطلابية، وتحدث عن دور اتحاد طلاب الجامعة، في تقديم سبل الدعم لزملائهم الطلاب.

وأعلن فوز كل من الطلاب عصام عادل عبدالحفيظ بكلية التربية بأمانة اللجنة الثقافية، وهيثم أحمد محمود بكلية الهندسة أمينًا مساعدًا للجنة الثقافية، وحسين السيد عبدالنعيم بكلية الطب البيطري أمينا للجنة العلمية والتكنولوجية، وهشام حمادة عوض بكلية التربية النوعية أمينًا مساعدًا.

وكذا اختيار الطلاب ميرولا أسامة فوزي بكلية الإعلام أمينًا للجنة الفنية، وسالمة أحمد أبو المجد بكلية طب الفم والأسنان أمينًا مساعدًا، وعبدالرحمن فيصل جعفر بكلية التربية الرياضية أمينًا للجنة الرياضية، وحسن علي أبو المجد بكلية الآداب أمينًا مساعدًا.