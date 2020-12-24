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"الزكاة" توقّع مذكرة تفاهم مع "تقييم"

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"الزكاة" توقّع مذكرة تفاهم مع "تقييم" "الزكاة" توقّع مذكرة تفاهم مع "تقييم"
تشمل سلسلة من التعاون في عدة مجالات

وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة للمقيّمين المعتمَدين "تقييم"، في إطار سلسلة التعاون بين الهيئة وشركائها في القطاع الحكومي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومثّل الهيئة في هذا التوقيع وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير المهندس مهند باسودان، فيما مَثّل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمَدين "تقييم" الأمين العام المهندس سلطان الجريس.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الهيئتين في تقديم الاستشارات في مجال تقييم العقارات، وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التقييم العقاري لمنسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالإضافة إلى تقديم البرنامج التدريبي في الإجراءات العملية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وتنص مذكرة التفاهم على سلسلة من التعاون في مجالات عديدة، منها تبادل المعلومات والبيانات بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية عند كل طرف، إضافةً إلى التعاون في الجهود الإعلامية وفي أي مجال آخر يحقق الأهداف التنظيمية لكلتا الهيئتين.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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