بعد بريطانيا وجنوب إفريقيا.. ظهور سلالة أخرى من "كورونا في نيجيريا

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مسؤول صحي: امنحونا بعض الوقت لمزيد من التحقق من العينات

يبدو أن نوعًا جديدًا آخر من فيروس كورونا ظهر في نيجيريا، حسب ما قال مسؤول صحة عامة في إفريقيا، الخميس؛ لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق.

وقال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: "إنها سلالة منفصلة عن تلك التي في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا".

وأضاف نكينغاسونغ أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا والمركز الإفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية، في ذلك البلد الأكثر سكانًا في إفريقيا، سيحللون المزيد من العينات.

وتابع بحسب "سكاي نيوز عربية": "امنحونا بعض الوقت. لا يزال الوقت مبكرًا جدًّا".

وأشار إلى أن التحذير بشأن المتغير الجديد الظاهر استند إلى تسلسلين أو 3 تسلسلات جينية؛ لكن ذلك بالإضافة إلى حالة تأهب جنوب إفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كان كافيًا لتحفيز اجتماع طارئ لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات مرة أخرى في أجزاء من القارة الإفريقية.

وقال نكينغاسونغ: إن المتغير الجديد في جنوب إفريقيا هو الآن السائد هناك؛ حيث تقترب الإصابات المؤكدة في البلاد من مليون.

وقال إنه بينما ينتقل المتغير بسرعة والحمل الفيروسي أعلى؛ لم يتضح بعدُ ما إذا كان يؤدي إلى مرض أكثر خطورة أم لا.

وعن الفيروس الجديد المتحور الجنوب إفريقي، ذكر نكينغاسونغ: "نعتقد أن هذه الطفرة لن يكون لها تأثير" على نشر لقاحات كوفيد-19 في القارة.

وأعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويليني مخيزي، مساء الأربعاء، عن "معدل انتشار مقلق" في ذلك البلد، مع تأكيد أكثر من 14 ألف حالة جديدة في اليوم الماضي؛ بما في ذلك أكثر من 400 حالة وفاة.

وأوضح مخيزي في بيان أن البلاد بها أكثر من 950 ألف إصابة وأن كوفيد-19 "لا يلين".

ويوجد في القارة الإفريقية الآن أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة، أو 3.3% من الحالات العالمية.

وقال نكينغاسونغ: إن العدوى في جميع أنحاء القارة ارتفعت بنسبة 10.9% خلال الأسابيع الأربعة الماضية؛ بما في ذلك زيادة بنسبة 52% في نيجيريا و40% في جنوب إفريقيا.فيروس كورونا الجديد