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استئناف القاهرة تنعي المستشار أحمد بكري

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استئناف القاهرة تنعي المستشار أحمد بكري استئناف القاهرة تنعي المستشار أحمد بكري

مصراوي Masrawy

01:04 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- طارق سمير:
تقدم المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المكتب الفني ، وكافة أعضاء المحكمة، بخالص العزاء لأسرة المستشار أحمد بكري محمد حميده الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وجاء في نعي رئيس استئناف القاهرة "ندعو المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي ، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتولى "بكري" رئاسة نادي الزمالك بصورة مؤقتة بقرار من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي نتيجة لمخالفات مالية وإدارية في المجلس السابق والذي كان يتولاه .

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مصراوي Masrawy

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