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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تعليمات للموظفين بمركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة، بضرورة الانضباط، قائلًا: "يجب الحفاظ على النظام، ولازم نلتزم بالنداءات والأرقام في التعامل مع المواطنيين، دون محاباة أو مجاملة، والمواطن إذا رأى الموظف ملتزم ومنضبط هيلتزم هو الأخر".

وطالب وزير التموين الموظفين بتوزيع مهام خدمة المواطنين على الشبابيك، منعًا للتكدس والزحام، وإنهاء خدمات المواطنين في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة.