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تتفق مع مكارم الأخلاق.. الإفتاء: الدين حث على تهنئة غير المسلمين بأعيادهم -

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تتفق مع مكارم الأخلاق.. الإفتاء: الدين حث على تهنئة غير المسلمين بأعيادهم - فيديو تتفق مع مكارم الأخلاق.. الإفتاء: الدين حث على تهنئة غير المسلمين بأعيادهم -

مصراوي Masrawy

12:47 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم أمر حث عليه الإسلام، ويتفق مع مكارم الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوضحت الدار في "موشن جرافيك"، الخميس، أن الإسلام أقرّ مبدأ العيش السلمي مع الناس جميعًا دون نظر لعقائدهم، بل دعا إلى ودهم وصلتهم واهدائهم وقبول الهدية منهم والإحسان إليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل.

ويبيِّن الفيديو الجديد أن ميلاد الأنبياء خير وسلام للبشرية كلها، وأن الإسلام دين سلام ورحمة وبر وصلة، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}.

ووجهت الدار رسالة إلى المسلمين جميعًا في نهاية الفيديو قالت فيها: "اتبع منهج الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تترك نفسك للمتشددين والمتعصبين الذين يأخذون من الدين ما يوافق هواهم، أما من يخالف طريقهم الضيِّق فليس عند المتطرفين له أسهل من التكفير".

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