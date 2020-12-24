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عضو اللجنة العلمية: حرب كورونا مستمرة.. وسنواجهها بكل قوة

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عضو اللجنة العلمية: حرب كورونا مستمرة.. وسنواجهها بكل قوة عضو اللجنة العلمية: حرب كورونا مستمرة.. وسنواجهها بكل قوة

مصراوي Masrawy

12:34 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب كمال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة ، إن نسب الشفاء المرتفعة من بين مصابي فيروس كورونا المستجد في ، هو أكبر دليل على نجاح المنظومة الصحية المصرية.

وأضاف كمال، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم تشكيل اللجنة العلمية للسير في خطوات علمية وبحثية سليمة بعد ظهور أول حالة إصابة في مصر ونقلها لمستشفى النجيلة بالمعادي.

وتابع: "ما تزال الحرب قائمة، ونسعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد بكل السبل وقوة".

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مصراوي Masrawy

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