عضو اللجنة العلمية: حرب كورونا مستمرة.. وسنواجهها بكل قوة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب كمال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن نسب الشفاء المرتفعة من بين مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر، هو أكبر دليل على نجاح المنظومة الصحية المصرية.

وأضاف كمال، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم تشكيل اللجنة العلمية للسير في خطوات علمية وبحثية سليمة بعد ظهور أول حالة إصابة في مصر ونقلها لمستشفى النجيلة بالمعادي.

وتابع: "ما تزال الحرب قائمة، ونسعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد بكل السبل وقوة".