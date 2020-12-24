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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قال محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة عانت في بداية تشكيلها من نقص المعلومات بشأن الفيروس.

وأضاف حساني، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم تطوير البروتوكول العلاجي بشكل متأني دون تهور بشكل يضمن المأمونية والفعالية للأدوية، موضحا أن تعديلات البرتوكول العلاجي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية.

وتابع: "اللجنة العلمية واصلت جهودها ليل نهار للوصول إلى بروتوكول علاجي متميز، وستظل تواصل عملها حتى القضاء على الفيروس في مصر". ​